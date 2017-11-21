Бойовики "ДНР" спростовують свою участь у перевороті в Луганську

Бойовики "ДНР" спростовують інформацію про участь у конфлікті в центрі Луганська. Про це заявив "заступник командувача оперативного командування самопроголошеної ДНР" Едуард Басурін, передає "РБК".

«Все, що в Луганську — я не знаю, що там відбувається, це інша територія», — зазначив він. Басурін підкреслив, що "ДНР" ніяк не пов'язана з цими подіями і не бере в них ніякої участі.

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Як повідомляв УНІАН, в центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. 20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цьому наказу. Невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що сьогоднішній путч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.