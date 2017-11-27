Оточення знято, будинок Плотницького порожній: ЗМІ дізналися, що відбувається в Луганську після перевороту

Житловий багатоповерховий будинок, який "віджав" колишній ватажок бойовиків Ігор Плотницький і жив у ньому з початку війни на Донбасі, наразі порожній після його втечі з тимчасово окупованого Луганська.

Кілька житлових будинків, де перебували охоронці недалеко від вулиці Ватутіна, також порожні, передає LIGA.net, посилаючись на джерела.

"Там зараз нікого немає після всього цього галасу, ми жартуємо, що поки ніхто не встиг їх зайняти, зрозуміло, що власники цих будинків все одно навряд чи повернуться зараз", - додав співрозмовник.

Інше джерело LIGA.net повідомило, що співробітників колишнього фонду соцстрахування вже попередили про скорочення зарплати на 60%.

"Все погано. Скорочують всіх пенсіонерів. У середньому зарплата була в районі 18 тис рублів, на які було складно прожити, а тепер і поготів (7,2 тис. рублів, - ред.)", - додало джерело.

У центрі міста сьогодні немає оточення терористами.

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"Біля будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації повністю відкрито рух для пішоходів і машин, там досить людно", - зазначив місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено у цілях безпеки.

За його словами, бойовики посилили патрулювання міста і шукають традиційно "українських диверсантів". "Але автоматників з білими пов'язками, які приїжджали минулого тижня з Донецька, немає", - додав він.

Як повідомлялося, 25 листопада так звана Народна Рада самопроголошеної "Луганської народної республіки" ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень ватажка псевдореспубліки Ігоря Плотницького.

24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.