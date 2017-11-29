РФ після перевороту в "ЛНР" лякає місцевих жителів "терористичною загрозою з боку України" – Міноборони

Росія посилила пропаганду в окупованих районах Луганської області, лякаючи місцевих жителів нібито «терористичною загрозою з боку України».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російське керівництво активізувало заходи щодо підвищення впливу на населення тимчасово окупованої території Луганської області», - заявив він.

За словами Лисенка, «збільшилася інтенсивність пропагандистських заходів з метою залякування пересічних мешканців наявністю нібито терористичної загрози з боку України».