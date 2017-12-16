Бойовики своїми обстрілами зірвали відновлення електропостачання Травневого

Бойовики зі стрілецької зброї обстріляли околиці селища Травневе у Донецькій області, зірвавши ремонтні роботи на пошкодженій лінії електропередачі (ЛЕП) і відновлення зруйнованих житлових будинків.

Читайте такожБойовики активізувалися на Донецькому напрямку - штабПро це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Сьогодні, 16 грудня, з 12:15 протягом години російсько-окупаційні війська здійснювали прицільний обстріл зі стрілецької зброї по околиці населеного пункту Травневе. Вогонь вівся з тимчасово окупованого селища Гольмівський, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими діями бойовики зірвали ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій лінії електропередач.

«У цей же час представники ДСНС проводили відновлення пошкоджених житлових будинків. Через сильний вогонь та небезпеку для життя військовослужбовці були змушені здійснити евакуацію ремонтно-відновлювальних груп ДТЕК та рятувальників», - наголосили в штабі.