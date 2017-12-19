Встановлення прямих контактів з бойовиками лише затягне конфлікт на Донбасі - Волкер (відео)

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що можливе встановлення прямих контактів з контрольованими Росією бойовиками на сході Україні, як цього вимагає Кремль, лише затягне конфлікт на Донбасі.

Про це Волкер сказав під час виступу в аналітичному центрі Атлантична рада (Atlantic Cousil).

"2017-й є роком з найбільшим рівнем насильства у конфлікті з часу його початку", - зазначив він.

Також Волкер додав, що минула ніч була однією з тих ночей, коли рівень насильства був одним з найвищих у цьому році, починаючи з лютого. "Росія продовжує заперечувати свою власну роль у цьому (конфлікті на Донбасі – УНІАН), і саме тому, так важко це урегулювати від самого початку. Росія наполягає на тому, що вона не має нічого спільного із силами, які вона створила, якими вона командує, які вона контролює з сепаратистськими керівними органами, у яких вона змінює за своїм бажанням лідерів, як вона це зробила у Луганську минулого місяця", - зауважив спецпредставник США.

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"Росія прикидається, що її там немає. Вона наполягає, аби в рамках "нормандського процесу"... велися справи з представниками Луганська і Донецька, яких Росія створила. Хоча вони є нерівними та незаконними партнерами. Вона наполягає, щоб Україна робила це. У зусиллях, щоб з'ясувати, чи буде Росія готовою змінити курс, відвести свої сили та погодитись на миротворчу силу у регіоні (на Донбасі), Росія сказала "ні", бо "ви повинні мати справи з людьми з Луганська і Донецька". І наслідки цього полягатимуть лише у легітимізації її присутності та призведуть до подальшого затягування конфлікту", - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва у СЦКК. Російські офіцери мають залишити Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».