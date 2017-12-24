За добу окупанти 9 разів порушували режим тиші на Донбасі – речник Міноборони

14:37, 24 грудня 2017
Війна
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Речник Міноборони повідомив, що на Донецькому напрямку вчора було зафіксовано 2 ворожі провокації.

Иллюстрация / REUTERS

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим тиші, попри домовленість про встановлення перемир’я з опівночі 23 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Загалом, попри досягнуті домовленості про режим тиші, російсько-окупаційні війська хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстріли наших опорних пунктів. Минулої доби ворог здійснив 9 обстрілів наших позицій, усі вони були прицільними. Вогонь у відповідь ЗСУ не відкривали, суворо дотримуючись режиму тиші», - сказав він.

За даними Мотузяника, на Луганському напрямку бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Перший обстріл українських позицій в районі Світлодарська розпочався о 10.45 і тривав 2 години. Противник застосовував піхотну зброю і вогонь БМП. Вже надвечір позиції ЗСУ в цьому районі були обстріляні з міномету 82 калібру. Тоді по нашим захисникам ворог випустив 3 міни.

Мотузяник додав, що неспокійно також було в районі Луганського – там обстріл розпочався об 11.30 і не вщухав практично 5 годин. Окупанти випустили в бік наших позицій 4 мінометні боєприпаси калібром 82 мм, і також цей вогонь супроводжували вогнем з бойових машин піхоти, зенітної установки і стрілецької зброї, включаючи снайперську. В подальшому впродовж дня позиції українських військових біля Луганського були обстріляні ще тричі, однак міномети на цей раз ворог не застосовував.

Речник Міноборони повідомив, що на Донецькому напрямку вчора було зафіксовано 2 ворожі провокації.

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«В районі Авдіївки противник півгодини поливав наші позиції з великокаліберного кулемета, а в районі Лебединського обстріляв опорний пункт ЗСУ зі стрілецької зброї. Розуміючи провокаційний характер цих обстрілів наші військові вогонь у відповідь не застосовували», - повідомив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.

20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення перемир’я з опівночі 23 грудня.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік заявив, що учасники ТКГ виступили за введення дисциплінарних заходів, якщо сторони порушуватимуть "різдвяне перемир'я" на Донбасі.

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