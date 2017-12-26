Відмова від "тактики котлів": названо причини, з яких Путін не наважиться на "велику війну" проти України

Надання Україні летальної зброї, у тому числі Javelin, охолоджує військовий запал президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Саме це змушує главу Кремля істерити, заявив в інтерв'ю "Апострофу" військовий оглядач Юрій Карін.

"Для "колективного Путіна" наближається той час, коли треба боятися по-справжньому, пожинати плоди кровопролить й нести відповідальність за скоєне. І якщо вони не можуть перемагати діями, то будуть намагатися робити це словами. Інформаційна війна Кремлем програна, але не закінчена", - зазначив він.

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Військовий оглядач наголосив, що після чергового виведення незрозумілої кількості росіян з військово-найманського контингенту в Сирії на зовнішньополітичній арені активних тактико-військових дій у Путіна залишилася тільки Україна.

"Окупований Донбас з кількома десятками тисяч гібридних вояк і тисячами одиниць бронетехніки й артилерії. Те місце, звідки можна гнати картинку для "вати" про шкоду революцій та "громадянської" війни аж до самих виборів", - сказав Карін.

Він вважає, що Путіну вигідно розхитувати ситуацію зсередини, без "великої війни" й захоплення нових територій.

"За це можна отримати посилення санкцій й по зубах. Зростання міці української армії плюс моральний фактор – Javelin. Ціна агресії зростає на порядок. Від "тактики котлів" доводиться відмовлятися. Але провокації з боку бойовиків тривають й триватимуть до виборів", - підсумував експерт.

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомляв, що наступного року президенту Росії доведеться прийняти рішення щодо Донбасу, і якщо Володимир Путін не піде з окупованої частини Сходу України, у нього можуть виникнути серйозні проблеми.