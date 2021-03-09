Вчора бойовики дев'ять разів обстріляли українських військових на Донбасі

З початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

Протягом минулої доби, 8 березня, бойовики на Донбасі дев'ять разів обстріляли українських військових, порушивши режим тиші. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС. "Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. А неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, та селища Піски окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Опитного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті Золоте-4 - ще й зі стрілецької зброї. В районі селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета", - повідомили в штабі ООС. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає. З початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема, поблизу Красногорівки противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Читайте такожПравозахисники попереджають про підготовку бойовиками на Донбасі до бойових дій (відео) На провокаційні дії противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. "Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС. Ситуація на Донбасі: подробиці Днями бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олександр Топчій

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