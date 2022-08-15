Радник мера підкреслює, що більшість з 60 маріупольців, яких повертають додому з російського Пскова, не мають вцілілого житла в місті.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про "перший факт зворотної депортації" з Росії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. У суботу 60 маріупольців "добровільно" завантажили у два причіпних вагони та відправили в Ростов-на-Дону, де їх зустрінуть органи "ДНР" і відвезуть додому", - розповів Андрющенко.

Він підкреслив, що більшість з цих людей не мають вцілілого житла в місті й змушені будуть "жити на вулиці або увірватися у квартири інших маріупольців, які знаходяться в евакуації".

"Чудовий реальний приклад "турботи" Росії і її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", - написав радник мера.

Війна в Україні:

Росія після варварського захоплення Маріуполя депортувала на свою територію та ОРДЛО десятки тисяч жителів міста. Окупанти обманом вивезли українців під виглядом евакуації.

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення РФ вивезла на свою територію понад 1,185 млн українців, з них 200 тис.дітей.

17 липня 2022 року стало відомо про те, що окупанти погрожують депортувавши жителів Запорізької області за проукраїнську позицію.

Вас також можуть зацікавити новини: