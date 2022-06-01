Арестович зазначив, що окупанти готуються наступати на Запоріжжя, проте висловив сумнів, що це відбудеться.

Російські окупанти зробили спроби просунутися в районі Гуляйполя, проте провалили їх, і тепер готуються наступати в напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "24 каналу".

"Окупанти намагалися наступати на Гуляйполівському напрямку, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя", - сказав він.

Зокрема, Арестович зазначив, що окупанти готуються наступати на Запоріжжя, проте висловив сумнів, що це відбудеться.

"Вони готуються, але подивимося, чи буде це", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня стало відомо, що російські окупанти перекинули в Запорізьку область понад 50 одиниць застарілих моделей танків - Т-62 і Т-72Б. "Цю бронетехніку найімовірніше будуть використовувати для зміцнення оборонних позицій окупантів або знайдуть сміливців, які б погодилися піти в наступ на машинах, які не зможуть встояти проти сучасного протитанкового озброєння, якого достатньо в ЗСУ", - прокоментував тоді глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

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