Як артилеристи разом з операторами БПЛА нищать окупантів / скрін відео
Генштаб ЗСУ показав, як українська артилерія співпрацює з операторами безпілотників.
На офіційній сторінці відомства у Facebook продемонстрували результати співпраці захисників: перші – наводять і перевіряють, другі – стріляють.
"Оператори БПЛА + артилеристи = смерть російським окупантам", – лаконічно написали у Генштабі.
У Генштабі ЗСУ показали, як оператори БПЛА та артилеристи знищують російську техніку
Раніше журналісти розказали, що під час окупації Ірпеня Київської області 26-річний будівельник Сергій Кряж сам знищив ворожу броньовану машину десанту.