Генштаб продемонстрував злагоджену роботу захисників.

Генштаб ЗСУ показав, як українська артилерія співпрацює з операторами безпілотників.

На офіційній сторінці відомства у Facebook продемонстрували результати співпраці захисників: перші – наводять і перевіряють, другі – стріляють.

"Оператори БПЛА + артилеристи = смерть російським окупантам", – лаконічно написали у Генштабі.

Раніше журналісти розказали, що під час окупації Ірпеня Київської області 26-річний будівельник Сергій Кряж сам знищив ворожу броньовану машину десанту.

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