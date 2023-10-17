Цю тактику ЗСУ інколи застосовують на окремих напрямках.

"Вагнерівці" застосовували під Бахмутом ІДІЛівську тактику оборони. Цей досвід перейняли й українські військові на деяких ділянках фронту.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький.

За його словами, дуже помилково вважати, що "Вагнера" відзначився на фронті лише "м'ясними штурмами". У них були й сильні сторони, наприклад оборона. Як зауважив Білецький, вона дуже в'язка і складна.

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"В Сирії вони взяли за основу ІДІЛівську систему оборони. Замість класичних взводних опорних пунктів, тобто траншей, бліндажів, вона складається з окремих ям, фактично в прямому сенсі слова. Це так звані лисячі нори, ями, які є окремими вогневими точками. Їх дуже багато, вони далеко не всі зайняті. Вони мають дуже велику глибину", – розповів він.

За словами Білецького, ця оборона вкрай ефективна і українські військові її тепер частково використовують в деяких місцях.

"Якщо в цій ямі зробити ще в боку діру і загнути буквою Г і ховатися там під час нальотів, нічого не можна з цим поробити абсолютно. Тому з "вагнерами" в обороні було складно, надзвичайно складно", – додав він.

Комбриг Третьої штурмової зазначив, що у "Вагнера" не було якісної підтримки бронетехніки. Також у них були проблеми з артилерією, якої не було багато і вона була більш ніж співмірна з нашою.

"Тобто вони йдуть на самовбивчі атаки, закінчуються, а через 20-30 хвилин підходить нова група, яка йде в нову атаку. Але ці атаки не були ні непродумані, ні тупорилі, як у нас люблять говорити. Командири були дуже якісні", – підкреслив він.

Ситуація під Бахмутом - коментар Білецького

Як повідомив Білецький, на Бахмутському напрямку зараз стоять регулярні російські війська. Їм у прямому сенсі слова кінець.

Він нагадав, що на початку вторгнення Росія кинула в Україну відносно мале угрупування військ, сподіваючись на військово-поліцейську операцію. Втім, війна пішла зі зрозумілих причин не по їхньому сценарію.

За його словами, рівень мотивації та бойового духу серед російських військ дуже низький, але все ще є регулярні частини, які демонструють стійкість. Наприклад, під час операції зі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку Третья штурмова бригада вела жорсткий двобій із таким суперником – 131-ю десантно-штурмовою бригадою РФ.

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