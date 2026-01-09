Момент атаки 'Орєшніка' на Львів потрапив на відео

Росіяни назвали удар "помстою" за нібито "атаку" на резиденцію диктатора Володимира Путіна на Валдаї, яку Україна заперечує.

У мережі зʼявилося відео моменту атаки балістичною ракетою "Орєшнік" на один з обʼєктів у Львівській області.

Кадри зʼявилися у місцевих каналах. На відео видно серію гучних і послідовних вибухів. Атаку зафіксували камери відеоспостереження поблизу атакованого обʼєкта.

За версією Росії, "Орєшнік" нібито знищив обʼєкт критичної інфраструктури у Львові у відповідь на нібито "атаку" на резиденцію диктатора Володимира Путіна на Валдаї, яку Україна заперечує.

Відео дня

Атака на Львів - що відомо про пуск "Орєшніка"

Як повідомляв УНІАН, Повітряні сили ЗСУ заявили, що Росія запустила балістичну ракету середньої дальності для ударів по Україні. Йдеться про "Орєшнік".

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Росія вперше з початку повномасштабної війни вдарила по місту балістичною ракетою, яка рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає світову спільноту до глобальної відповіді на застосування Росією проти України балістичної ракети "Орєшнік".

Вас також можуть зацікавити новини: