'Перший удар такого типу за час війни': Садовий розкрив деталі атаки на Львів

Повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю у близько 13 тисяч кілометрів на годину.

В ніч на 9 січня Росія вперше з початку повномасштабної війни вдарила по Львову балістичною ракетою, яка рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Ворог переконує, що це був "Орєшнік".

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що отримав інформацію від Повітряних сил, що РФ атакувала місто балістичною ракетою, не уточнивши назви.

Втім, він уточнив, що повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії з надвисокою швидкістю - близько 13 тисяч кілометрів на годину.

Відео дня

"Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами", - заявив Садовий.

Він також прокоментував, що Росія заявляє про удар "Орєшніком", називаючи це "помстою" за вигадану атаку на резиденцію російського диктатора.

"Нічого нового від країни вбивць і брехунів", - додав Садовий.

Удари по Львову

В ніч на 9 січня потужні вибухи прогриміли у Львові. У Повітряному командувані "Захід" Повітряних сил ЗСУ заявили, що обʼєкти інфраструктури у Львові було атаковано о 23:47. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії.

Ймовірно, Росія здійснила пуски з полігону "Капустін Яр", повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Згодом РФ підтвердила, що це був пуск "Орєшніка".

Вас також можуть зацікавити новини: