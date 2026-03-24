Влучили 6 ракет і 27 дронів: у Повітряних силах розкрили деталі російської атаки

Росіяни випустили по Україні понад 400 засобів повітряного нападу

Російські окупанти за вечір та ніч випустили по території України 426 засобів повітряного нападу - ударних безпілотників, ракет повітряного та наземного базування.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, у ніч на 24 березня (з 18:00 23 березня) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу. Йдеться про:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пуску - Курська область Росії, тимчасово окупована територія Донецької обл.);

18 крилатих ракет Х-101 (район пуску - з повітряного простору над Каспійським морем);

5 крилатих ракет "Іскандер-К" (район пуску - Брянська область Росії);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску - Курська обл., ТОТ Донецької обл.);

392 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, Гвардійське, ТОТ Криму, близько 250 із них - "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей - 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.

Серед них: 18 крилатих ракет Х-101; 5 крилатих ракет "Іскандер-К"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 365 ворожих БпЛА різних типів.

"Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється", - зауважили у Повітряних силах.

Російські удари і жертви

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 березня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку по Україні ракетами та дронами.

У Полтавській громаді двоє людей загинули, 11 зазнали поранень, пошкоджені житлові будинки та готель. У Запоріжжі одна людина загинула, п'ятеро - поранені.

Крім того, було зафіксовано пряме влучання FPV-дрона російських загарбників у електропотяг сполученням Слатине - Харків. Унаслідок атаки на місці загинув 61-річний пасажир потяга.

