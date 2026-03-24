РФ вдарила по Полтавщині та Запоріжжю: є загиблі та багато поранених (фото)

На Полтавщині є влучання у готель та багатоповерхівки.

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні ракетами та дронами, у кілько регіонах відбулося влучання у житлові будівлі, спалахнули пожежі, є загиблі та дуже багато поранених.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок російської атаки у Полтавській громаді пошкоджені житлові будинки та готель. Внаслідок атаки двоє людей загинули, семеро отримали травми.

Згодом голова Полтаської ОВА повідомив, що кількість травмованих збільшилася до одинадцяти людей.

Також Росія завдала по Запоріжжю масований комбінований удар безпілотниками та ракетами, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Пошкоджені шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури", - написав він.

За останніми даними, внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, п'ять – поранені.

Атака РФ по Україні

14 березня РФ здійснила масовану атаку на Україну. Основним напрямком удару була Київська область – зафіксовано руйнування у кількох районах, є загиблі та поранені.

За даними Повітряних Сил, усього ворог спрямував на цю атаку 498 засобів повітряного нападу, з них збили 460 цілей - 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

