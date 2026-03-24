Російський дрон влучив у електропотяг на Харківщині: є загиблий

Російські загарбники поцілили FPV-дроном у електропотяг, який перебував на станції Слатине у Харківській області.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram, 24 березня близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропотяг сполученням Слатине – Харків. 

"За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине", - наголосили в прокуратурі. 

Внаслідок атаки на місці загинув 61-річний пасажир. Крім того, машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес. 

Наразі на місці події працюють усі служби. 

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Атака РФ на Україну

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні ракетами та дронами. У Полтавській громаді двоє людей загинули, 11 поранені, пошкоджені житлові будинки та готель.

Також Росія завдала по Запоріжжю масований комбінований удар безпілотниками та ракетами. Одна людина загинула, п'ять – поранені.

