Сьогодні два дрона-камікадзе Shahed-136 влучили в адмінбудівлю, п’ять – збито під час двох атак на Одесу.

В Одесі стало відомо про людину, яка постраждала внаслідок атаки ворожими дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні ворог атакував Одесу дрона-камікадзе Shahed-136. На жаль, одна людина загинула, одна поранена, зруйновано адміністративну будівлю. Згодом ворог здійснив ще одну атаку дронами, які були збиті над Чорним морем нашими підрозділами протиповітряної оборони", - сказав Марченко.

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Він додав, що такі дрони окупанти все частіше почали використовувати й у сусідніх областях України. Марченко попросив людей не стояти на вулиці під час повітряної тривоги і не дивитись, куди летить дрон, а ховатись в укриттях. Начальник ОВА підкреслив, що радіус ураження такими дронами достатньо великий.

В службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" повідомили, що тільки в проміжок часу з 17:00 до 18:00 силами та засобами протиповітряної оборони було збито чотири ворожих дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Цими дронами російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу.

Аака дронів на Одесу - що відомо

23 вересня вдень ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе Shahed 136 (Шахид-136) ЗСУ вдалося збити. Відомо про чотири пошкоджені житлові будинки.

Іранські дрони в РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

Вже 13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 поблизу Куп'янська Харківської області. Військові підтверджували, що Shahed-136, перефарбовані в російські кольори й перейменовані в "Герань-2", усе частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки.

За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ці БПЛА можна збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю, але найкраще для цього підходять зенітні гармати, а також українська "Шилка" або німецький "Гепард".

На думку західних фахівців, Shahed-136 можуть надати Росії "потужну противагу" високотехнологічним системам озброєння, таким як HIMARS, які Україна отримала від США.

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