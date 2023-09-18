Глава ГУР Міноборони зазначив, що психологічний вплив на населення лише наслідок.

Україна переслідує три основні цілі, реалізуючи свою дронову кампанію на території Російської Федерації. Українська армія намагається вивести владу РФ із зони комфорту.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що нова масована кампанія ударів дронами-камікадзе має три головні цілі:

виснажити російську систему протиповітряної оборони;

вивести з ладу військовий транспорт і бомбардувальники;

завдати шкоди військовим виробничим об'єктам, як, наприклад, в ході недавньої операції, спрямованої на завод з виробництва ракетного палива в Тверській області, на північ від Москви.

"Ми хочемо вивести їх із зони комфорту", - заявив глава ГУР в інтерв'ю виданню The Economist.

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При цьому він вказав, що вторинна мета атак дронами – психологічна, що викликає занепокоєння серед населення і порушує нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів в Санкт-Петербурзі і Москві, наприклад, стало майже повсякденним явищем.

Удари по Москві - останні новини

Українські дрони-камікадзе долітають до Москви і не тільки. Так, 21 серпня вибухи прогриміли в Підмосков'ї, через що в російській столиці закрили всі аеропорти - затримано або скасовано 90 рейсів.

Вже на наступну добу вибух чули в районах Строгіно і Покровське-Стрешнево російської стлиці. Крім того, повідомлялося про вибухи в Красногорську.

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