Серед іншого, ворог використовує багато "окопного РЕБу" для захисту від наших FPV-дронів.

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку і для цього активно застосовують бронетехніку, але це їм не допомагає.

Про це сказав спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ворог і далі хоче оточити Авдіївку. "Прогнозів не хочу давати, але наразі в нього нічого невиходить", - зазначив Штупун.

За його словами, на Авдіївському напрямку ворог зосередив понад 40 тис. військових, а загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" є понад 160 тис. окупантів.

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Також він зазначив, що за останній тиждень дуже мало росіян здалися в полон. При цьому додав, що бувають випадки коли окупанти самі себе пристрілюють. "Коли в тобі, вибачте, 10 дірок від наших боєприпасів, то, зазвичай, вони, щоб не терпіти біль, стріляються", - розповів Шуптун.

Він наголосив, що на Авдіївському напрямку найбільше бойових зіткнень. "Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. Зазвичай це 2 танки і декілька БТРів, БМП на яких розміщується піхота. Майже завжди танки знищуються, тобто дуже рідко вони можуть відходити, а БМП і БТР висаджують піхоту і самі намагаються втекти", - розповів Штупун. При цьому він повідомив, що за три дні ворог втратив на Таврійському напрямку 41 бронемашину.

Штупун зазначив, що окупанти намагаються застосовувати крупнокаліберну артилерію, зокрема, самохідні міномети "Тюльпан" та засоби радіоелектронної боротьби. "Помічаємо дуже багато "окопного РЕБу", яким вони намагаються захистится від наших FPV-дронів", - розповів він.

Штупун зазначив, що ворог продовжує застосовувати хімічні боєприпаси К-51.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За даними Генштабу, 17 січня на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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