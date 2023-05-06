Російські військові скинули три авіабомби на село Веселе, на жаль, є постраждалий.

На Херсонщині окупанти вдарили по церкві Московського патріархату.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", вчора, 5 травня, загарбники знов завдали ударів по мирному населенню у Херсонській області.

Зокрема, було п’ять ударів із застосуванням авіації і дронів-камікадзе типу "Ланцет". Так, три керовані авіабомби (КАБ-500" влучили в район села Веселе. В результаті, поранено цивільну особу, зруйновано близько двох десятків житлових будинків, стільки же - гаражів.

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Крім того, за злою іронією, від ударів російської армії значно пошкоджена церква московського патріархату. Ця ж громада (Бериславська) було атаковано загарбниками чотирма баражуючими "Ланцетами" на узбережжі.

В цілому, ворог здійснив понад сімдесят обстрілів правобережної Херсонщини, в тому числі 9 разів вдарив по обласному центру.

Росія обстрілює храми - останні новини

Російські терористи на Великдень 2023 обстріляли ряд цивільних об'єктів в окупованому Донецьку, зокрема Преображенський кафедральний собор. Кремлівські пропагандисти традиційно переклали відповідальність за вчинене їхньою армією на українські війська.

Того дня терористи з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі, було поранено двох людей.

А напередодні Великодня російська армія обстріляла церкву у Херсоні. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. За даними ОВА, цивільні не постраждали.

Інститут вивчення війни наголошує, що Росія проводить релігійні чистки і переслідує неугодні релігійні організації на окупованій території України. Зазначається, що з початку вторгнення на захопленій росіянами території окупанти здійснили щонайменше 76 актів релігійного переслідування.

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