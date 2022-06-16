Американський лідер побоюється, що подібні заяви можуть породити нереалістичні очікування і лише спровокувати Росію.

Президент США Джо Байден попросив глав Держдепу та Пентагону "збавити оберти" у вираженні підтримки Україні, щоб не сформувати нереалістичних очікувань та не провокувати Росію.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в адміністрації.

За інформацією ЗМІ, причиною послужив квітневий візит Блінкена і Остіна до Києва, в ході якого американські представники висловили впевненість, що Україна виграє війну і буде існувати набагато довше Володимира Путіна. На думку президента, його підлеглі "зайшли занадто далеко".

Байден був незадоволений тим, що Блінкен і Остін говорили про перемогу в Україні. Йому не сподобалася така риторика – цитує NBC свої джерела в адміністрації.

За словами іншого джерела, офіційні особи США все більше стурбовані тим, що в кінцевому підсумку війна в Україні перейде в затяжний конфлікт, в якому Росія буде досягати невеликих і стабільних успіхів. Там обговорюють, чи повинен президент Зеленський пом'якшити свою жорстку публічну позицію щодо "миру в обмін на території".

Як УНІАН вже писав, між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як повинна завершитися війна. Зазначається, що особливе значення матиме позиція президента Зеленського і його західних союзників, якщо почнуться реальні переговори про припинення конфлікту.

Водночас, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна не може собі дозволити будь-який "Мінськ" і повинна деокупувати території. Однак для цього необхідний певний час, зброя, кошти та мобілізація суспільства.

Нагадаємо, 16 травня у Зеленського підтвердили, що переговори з РФ зараз на паузі. Причин кілька, в тому числі нерозуміння агресором сьогоднішніх процесів у світі. Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч наприкінці березня.

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