Критичною для України є допомога США, але й у Європі нема єдиної позиції щодо цього.

На Україну чекає важка зима без достатньої західної підтримки, особливо з боку Сполучених Штатів Америки.

Як йдеться у статті німецького видання Die Zeit, якщо рік тому президента Володимира Зеленського у Вашингтоні "зустрічали як героя", то кілька днів тому він "даремно просив якнайшвидше поставити додаткову зброю та боєприпаси", наголошуючи, що без цієї підтримки жертв буде більше.

"Знову оголошена допомога досягла мінімуму у період із серпня по жовтень 2023 року - майже на 90% нижче порівняно з тим самим періодом 2022 року", - зазначив економіст Крістоф Требеш.

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Із 42 країн, які підтримували Київ, лише 20 оголосили про нові пакети допомоги. Значно ускладнили ситуацію критичні проблеми США, адже ця країна була основним донором техніки та снарядів та постачала 42% усієї оборонної допомоги.

Видання зазначає, що країни ЄС розуміють, що не зможуть замінити допомогу США. Понад 100 парламентаріїв із Європейського союзу закликали у відкритому листі до членів Конгресу затвердити фінансову допомогу Україні. Навряд чи це подіє, адже республіканці дорікали Європі, що вона повинна сильніше підтримувати Київ.

Ба більше, в ЄС також немає впевненості у продовженні фінансування України. Німецька газета вказує, що €50 млрд у вигляді кредитів та грантів "не затверджено остаточно". Наразі Україну підтримують Німеччина та скандинавські країни.

Допомога Україні - проблемні моменти

Нагадаємо, що вночі скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", - заявив Орбан у соціальній мережі Х.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето.

Водночас під питанням допомога від США. У другій половині жовтня президент Джо Байден подав до американського Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі 106 млрд доларів, 61 млрд доларів з яких передбачено на підтримку України.

Кілька тижнів республіканці всіляко блокували його просування, фактично взявши питання допомоги Україні в заручники. Представники Республіканської партії вимагають посилення міграційної політики США на тлі ситуації на південному кордоні і відмовляються розглядати допомогу Україні без просування з цього питання. Зокрема, всі республіканці в Сенаті голосували проти розгляду цього законопроекту.

14 грудня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що законодавці-республіканці пішли на святкові канікули, так і не погодивши запит президента Байдена на додаткове фінансування, де йдеться в тому числі про допомогу Україні. Як і Сенат, Палата представників повернуться до роботи лише 9 січня 2024 року.

Пізніше стало відомо, що Сенат все ж відклав відхід на канікули, оскільки переговори про допомогу Україні та безпеку кордонів тривають.

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