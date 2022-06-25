За словами міністра, росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години.

Російська армія випускає до тисячі снарядів кожної години, аби придушити психологічний стан Збройних сил України.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю ICTV.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль", - зазначив міністр.

За словами Резнікова, проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише "ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування – точкового ураження".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці окупанти запустили близько 30 ракет по Житомирській області, внаслідок чого один військовий загинув.

За даними ОК "Північ", близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району, дві ракети були збиті.

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