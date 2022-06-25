Російська армія випускає до тисячі снарядів кожної години, аби придушити психологічний стан Збройних сил України.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю ICTV.
"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль", - зазначив міністр.
За словами Резнікова, проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише "ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування – точкового ураження".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці окупанти запустили близько 30 ракет по Житомирській області, внаслідок чого один військовий загинув.
За даними ОК "Північ", близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району, дві ракети були збиті.