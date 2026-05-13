У Білорусі проводять мобілізацію, готуючи країну до можливої війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про продовження активної підготовки збройних сил країни. Про це повідомляє росЗМІ.
За його словами, проводять точкову мобілізацію в окремих частинах збройних сил Білорусі, пояснюючи це необхідністю тримати армію в готовності до можливої війни.
Варто додати, що за особистою вказівкою Лукашенка ще 16 січня білоруські війська "підняли по тривозі" для масштабної та несподіваної перевірки їхніх бойових спроможностей.
"Далі, як я обіцяв, ми точково будемо мобілізувати частини для того, щоб готувати їх до війни", – заявив він під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Як зазначав Хренін, напередодні під час переговорів, влада вже заклала бюджет під нову державну програму озброєння на 2026-2030 роки. Для реалізації цих планів, за його словами, планується виділити "серйозні кошти". Також міністр зобов'язався особисто контролювати підбір "перспективних співробітників" у силовому відомстві.
Військові плани Мінська
Нагадаємо, раніше Лукашенко висловився про можливу участь Білорусі у війні. Зокрема, він сказав що Білорусь – це "не пустеля і не українські степи", тому країні потрібна та зброя, яка буде адаптована під місцеві умови. Це твердження прозвучало в контексті того, що білоруські землі можуть перетворитися на арену військових дій.
Крім того, у Білорусі підтвердили наявність спільної з Росією бази прикордонного контролю. Тепер громадяни РФ із забороною на виїзд, наприклад, ті, хто отримав електронні повістки, більше не зможуть виїхати за кордон через Білорусь.