У Білорусі проводять мобілізацію, готуючи країну до можливої війни

Міністром оборони Білорусі розповів про бюджети під нову державну програму озброєння на 2026-2030 роки.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про продовження активної підготовки збройних сил країни. Про це повідомляє росЗМІ.

За його словами, проводять точкову мобілізацію в окремих частинах збройних сил Білорусі, пояснюючи це необхідністю тримати армію в готовності до можливої війни.

Варто додати, що за особистою вказівкою Лукашенка ще 16 січня білоруські війська "підняли по тривозі" для масштабної та несподіваної перевірки їхніх бойових спроможностей.

"Далі, як я обіцяв, ми точково будемо мобілізувати частини для того, щоб готувати їх до війни", – заявив він під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Як зазначав Хренін, напередодні під час переговорів, влада вже заклала бюджет під нову державну програму озброєння на 2026-2030 роки. Для реалізації цих планів, за його словами, планується виділити "серйозні кошти". Також міністр зобов'язався особисто контролювати підбір "перспективних співробітників" у силовому відомстві.

Військові плани Мінська

Нагадаємо, раніше Лукашенко висловився про можливу участь Білорусі у війні. Зокрема, він сказав що Білорусь – це "не пустеля і не українські степи", тому країні потрібна та зброя, яка буде адаптована під місцеві умови. Це твердження прозвучало в контексті того, що білоруські землі можуть перетворитися на арену військових дій.

Крім того, у Білорусі підтвердили наявність спільної з Росією бази прикордонного контролю. Тепер громадяни РФ із забороною на виїзд, наприклад, ті, хто отримав електронні повістки, більше не зможуть виїхати за кордон через Білорусь.

