Бортові номери всіх кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

У Південній бухті Севастополя наразі стоять п’ять великих десантних кораблів зі складу корабельного угруповання Військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Перші два кораблі, пришвартовані біля Мінної стінки – це ВДК проєкту 1171 "Тапір". У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них, ВДК "Саратов", було знищено українськими військовими в порту Бердянська. Два інші – "Орськ" (бортовий номер 148) та "Микола Фільченков" (152).

За ними пришвартовані три ВДК проекту 775. У Чорноморського флоту чотири такі кораблі: "Цезар Куніков" (158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

Наразі в 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті проходить ремонт "Азов".

В інших севастопольських бухтах великих десантних кораблів немає.

Російські ЗМІ писали, що у Чорному морі перебуває угруповання ВМФ Російської Федерації в складі 12 ВДК. За даними джерела агентства, до загону кораблів Північного флоту входять ВДК "Петро Моргунов", "Оленєгірський гірник" та "Георгій Переможець". Балтійський флот представлений ВДК "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград".

Перелічені великі десантні кораблі зайшли до Чорного моря у першій декаді лютого для участі в "навчаннях".

Таким чином, наразі шість великих десантних кораблів з угруповання знаходяться в бухтах Севастополя, в тому числі в ремонті, а шість ВДК вийшли в море.

16 червня на брифінгу керівниця пресцентру сил охорони та оборони українського оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що в Чорному морі зараз перебуває корабельне угруповання ворожого флоту у складі трьох носіїв крилатих ракет.

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