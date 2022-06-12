Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось.

Окупанти збільшили свій флот у Чорному морі біля українських берегів.

Про це в неділю, 12 червня, повідомляє оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на два великих десантних кораблі. Отже, зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій чотирьох ВДК", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що упродовж доби на півдні авіація українських Повітряних сил завдала трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки.

"Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на один танк, п'ять автівок і три польових склади боєприпасів на Херсонщині", - додали в командуванні.

Як повідомляв УНІАН, окупанти збільшують свої сили на Зміїному в Одеській області: супутник зафіксував на острові нові ППО.

За словами військового експерта Олега Жданова, російський флот у Чорному морі готується завдавати ударів по військовій допомозі, яка надходить в Україну.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що за 108 днів Росія випустила по території України тільки крилатих ракет 2 595.

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