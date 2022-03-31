Бої точаться в районі населених пунктів Кам’янка та Суха Кам’янка.

Російські війська не мають повного контролю над Ізюмом Харківської області, бої точаться на південь від міста.

Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, війська агресора змогли форсувати Сіверський Донець, тому бої йдуть зараз в районі населених пунктів Кам’янка та Суха Кам’янка.

"Там ідуть запеклі бої. Задіяні міномети, артилерія, літаки та вертольоти. Це пекло, але українські сили оборони ефективно дають відсіч", – сказав Мацокін.

За його словами, в Ізюмі гуманітарна ситуація критична.

"Весь світ говорить про Маріуполь. І це зрозуміло та правильно. Але у нас ситуація не краща. Три з половиною тижні люди без електрики, води, газу, опалення. Немає зв’язку, ліків. Немає гуманітарних коридорів. Не працює лікарня – люди вмирають через неможливість надати їм допомогу. Це страшна картина, коли їх ховають у парку, біля під’їздів, на городах", – додав Мацокін.

Як повідомляв УНІАН, напередодні чинний депутат Ізюмської міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Анатолій Фомічевський завів в Ізюм Харківської області російських окупантів.

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