Йдеться про загорання низки житлових будівель.

У Київській облдержадміністрації розповіли про ситуацію станом на 27 лютого на напрямку Ірпінь - Буча - Гостомель.

Так, в Ірпені відбувся танковий бій, був прорив з Бучі до Ірпеня, але його відбили. Точиться бій піхоти.

Багато влучань в будівлі:

Бучанський район с. Шевченкове – загорання приватної господарчої будівлі;

м. Ірпінь – загорання торгово-розважального центру "Жираф";

м. Буча – влучання ракети у 9-ти поверховий житловий будинок;

м. Буча – Нове шосе загорання даху житлового будинку;

м. Буча вул. Тарасівка – влучення снаряду у 32-й виробничий цех Інституту скловолокна НДІСВ та складу з ПММ на плоші 2000 м.кв;

м. Буча вул. Жовтнева, вул. Новояблунська, вул. Дачна, вул. Воїнів інтернаціоналістів – 33 загорання житлових будинків внаслідок обстрілу та влучення снарядів;

підірвано міст між смт Димер та м. Ірпінь；

м. Ірпінь вул. Соборна, загорання 4, 5 поверхів 9-ти поверхового житлового будинку.

О 12:50 в Ірпені стався потужний вибух, попередньо, в житловому кварталі, точна локація не встановлена.

О 13:00 в Гостомелі загорівся будинок на Дніпровській, лунали гучні вибухи.