У Київській облдержадміністрації розповіли про ситуацію станом на 27 лютого на напрямку Ірпінь - Буча - Гостомель.
Так, в Ірпені відбувся танковий бій, був прорив з Бучі до Ірпеня, але його відбили. Точиться бій піхоти.
Багато влучань в будівлі:
Бучанський район с. Шевченкове – загорання приватної господарчої будівлі;
м. Ірпінь – загорання торгово-розважального центру "Жираф";
м. Буча – влучання ракети у 9-ти поверховий житловий будинок;
м. Буча – Нове шосе загорання даху житлового будинку;
м. Буча вул. Тарасівка – влучення снаряду у 32-й виробничий цех Інституту скловолокна НДІСВ та складу з ПММ на плоші 2000 м.кв;
м. Буча вул. Жовтнева, вул. Новояблунська, вул. Дачна, вул. Воїнів інтернаціоналістів – 33 загорання житлових будинків внаслідок обстрілу та влучення снарядів;
підірвано міст між смт Димер та м. Ірпінь；
м. Ірпінь вул. Соборна, загорання 4, 5 поверхів 9-ти поверхового житлового будинку.
О 12:50 в Ірпені стався потужний вибух, попередньо, в житловому кварталі, точна локація не встановлена.
О 13:00 в Гостомелі загорівся будинок на Дніпровській, лунали гучні вибухи.