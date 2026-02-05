Мирні переговори в Абу-Дабі: ключовий переговорник Путіна заявив про прогрес

Сторони проводять другий день консультацій в Абу-Дабі за посередництва США, обговорюючи можливі параметри мирної угоди.

Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив про наявність прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною, які відновилися за посередництва Сполучених Штатів в Абу-Дабі.

"Ми бачимо, що безумовно є прогрес і хороший, позитивний рух вперед", – сказав Дмитрієв, коментуючи хід перемовин, цитує Sky News.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, український переговорник Рустем Умєров повідомив, що сторони розпочали другий день консультацій в Абу-Дабі за участю американських посередників.

"Ми працюємо в тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, групова робота та подальша синхронізація позицій", – зазначив Умєров.

Переговори відновилися після перерви на тлі спроб міжнародних партнерів активізувати дипломатичні зусилля для досягнення мирного врегулювання війни.

