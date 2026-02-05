РФ та негода занурили в темряву тисячі українців: де запровадили аварійні відключення

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах тривають.

Росія вчергове вгатила по енергетичній інфраструктурі України. В результаті атаки частково залишилися без світла чотири області.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу заявив, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", - зазначив перший заступник міністра.

Він додав, що через складні погодні умови без світла залишаються також понад 34 населені пункти у Київській, Одеській та Тернопільській областях.

"Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі", - запевнив Некрасов.

У Міненерго також нагадали, що 5 лютого по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. При цьому в окремих регіонах у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення.

Зокрема, аварійні відключення застосовані на Харківщині. Як зазначили у Харківобленерго, попри застосування аварійних відключень, у Харкові та області продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Також аварійні відключення тривають і на частині території Одещини. За інформацією ДТЕК Одеські електромережі графіки відключень застосовуються лише "в частині Одеської області там, де є технічна змога".

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

У вівторок 3 лютого ворог здійснив чергову масштабну атаку по енергоструктурі в восьми областях України. Внаслідок атаки у Києві 1100 житлових будинків відрізані від теплопостачання. Крім цього Дарницька ТЕЦ-4 на лівому березі столиці тимчасово зупинила свою роботу через пошкодження.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що в лютому столиця матиме 4-6 годин електропостачання на добу. Причина таких жорстких обмежень – руйнівні удари ворога по ключових вузлах енергосистеми, підстанціях "Вінницька 550 кВ" та "Київська 750 кВ".

Також армія РФ 3 лютого масовано атакувала Харків та область, внаслідок чого пошкоджено критично важливі об'єкти Харківської ТЕЦ-5, а також електропідстанції "Харківська" та "Залютино".

