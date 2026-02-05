ЄС проти Трампа: Європа 'знайшла' ще одного великого торговельного компаньйона

Раніше ЄС підписав торговельні угоди з групою країн Південної Америки та Індією.

Міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл вирушить до Брюсселя для переговорів із посадовцями Європейського Союзу, щоб укласти угоду про вільну торгівлю.

Видання Bloomberg пише, що візит очікується протягом тижня. Якщо угоду підпишуть, то вона стане третім масштабним економічним договором для ЄС і дозволить Блоку краще стримувати тиск з боку адміністрації США.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль перебуває в Канберрі для просування ініціативи. Він вже закликав Австралію співпрацювати з Європою для підтримки "міжнародної системи, заснованої на правилах".

"Нам потрібна політика зменшення ризиків, така, що надає нам − Німеччині та Європейському Союзу − сміливості протистояти тиску з боку великих держав, щоб зберегти не лише економічну, а й політичну незалежність", − зазначив німецький державний діяч.

Вадефуль додав, що хотів би швидко укласти угоду про вільну торгівлю з Австралією, а також посилити співпрацю у ланцюгах постачання та торгівлі критичними мінералами.

Активне просування ініціативи підтверджують і австралійці. За словами міністра закордонних справ країни Пенні Вонг, вона сподівається побачити прогрес у "найближчому майбутньому".

Нагадаємо, попередні переговори між Європейським Союзом та Австралією щодо угоди про вільну торгівлю зазнали краху через суперечку про доступ на ринок австралійського м'яса. Під час однієї з фінальних зустрічей у Японії міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл несподівано залишив переговори, що, як повідомлялося, "шокувало" європейських учасників. Питання торгівлі яловичиною та іншими сільськогосподарськими продуктами залишається найбільшою проблемою на шляху до угоди про вільну торгівлю.

Загроза нових мит з боку США та використання Китаєм торговельних обмежень на деякі товари змушують дедалі більше країн і блоків об’єднуватися та переорієнтовувати свої експортні потоки.

Нагадаємо, раніше Євросоюз уклав історичну торговельну угоду про вільну торгівлю з країнами Південної Америки після понад 20 років перемовин.

Окрім того, європейці уклали знакову торговельну угоду з Індією. Як повідомлялося, Індія має знизити мита на європейські автомобілі із 110% до 10%, а також частково скасувати обмеження, зокрема, на хімікати та на фармацевтичні препарати з ЄС.

