РФ на переговорах в Абу-Дабі висунула нові жорсткі умови щодо Донбасу, - росЗМІ

Москва вимагає офіційно визнати Донбас російським.

Москва на мирних переговорах в Абу-Дабі висунула більш жорсткі вимоги щодо статусу Донбасу. Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на "західне джерело".

За даними співрозмовника видання, в Абу-Дабі на переговорах обговорюються економічні питання, території та механізм припинення вогню.

При цьому повідомляється, що Росія збільшила свої апетити і вимагає не тільки віддати їй Донбас, але й офіційно визнати його російським.

Відео дня

"РФ бачить частиною великого договору визнання Донбасу російським усіма країнами, повідомив західне джерело ТАСС в Абу-Дабі", - пише ТАСС. За словами джерела видання, в Кремлі вважають цей пункт "вкрай важливим".

Також джерело заявило ТАСС, що гарантії безпеки для України за підсумками переговорів можуть включати не миротворців, а швидке реагування багатонаціональних сил.

Мирні переговори - питання Донбасу

Росія називала ключовою умовою для завершення війни виведення українських військ з усієї території Донбасу. Однак Україна категорично відкидає цей варіант.

Українські та американські переговорники розглядали варіант введення нейтральних сил в якості миротворців в частину Донецької області або формування там демілітаризованої зони.

Росія, у свою чергу, відкидає будь-які варіанти врегулювання територіального питання, які відрізняються від домовленостей, нібито досягнутих між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним на саміті на Алясці минулого літа, згідно з якими Україна повинна поступитися непідконтрольними територіями в регіоні окупантам.

Вас також можуть зацікавити новини: