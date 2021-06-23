Україна хоче, аби представники МАГАТЕ перевірили стан ядерних матеріалів на кількох об’єктах окупованого Росією Донбасу.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук звинуватив Російську Федерацію у порушенні договору про нерозповсюдження ядерної зброї через недопуск представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окупований Донбас.

Про це йдеться у повідомленні української делегації для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook.

У зв’язку з невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях України для перевірки стану ядерних матеріалів на кількох об’єктах, українська сторона вкорте порушила це питання в рамках ТКГ.

Зокрема, Кравчук привернув увагу спецпредставника глави ОБСЄ Хайді Ґрау до того, що єдиною причиною ненадання Україні розширеного висновку за результатами застосування гарантій МАГАТЕ в нашій державі у 2020 році стала неможливість проведення інспекції МАГАТЕ на тимчасово окупованих територіях через блокування РФ вирішення цього питання по суті.

Читайте такожРосіяни видали свої артилерійські навчання за обстріл британського есмінця - Арестович«Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», - наголосив Кравчук.

За його словами, Україна виходить з того, що блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це свідоме перешкоджання роботі міжнародної організації з боку РФ, а у поєднанні з триваючою мілітарізацією Кримского півострова такі дії містять чіткі ознаки порушення з боку РФ зазначеного договору.

Кравчук додав, що очевидним є те, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і, в другу, - як постачальник ядерних послуг та технологій до третіх країн.

У квітні 2021 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі підтвердив чітку позицію: МАГАТЕ розмовлятиме лише з Україною щодо всіх ядерних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму, оскільки визнає лише суверенітет Української держави над ними.

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Автор: Віталій Саєнко