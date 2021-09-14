На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Внаслідок обстрілів бойовиків протягом минулої доби один військовий дістав поранення, несумісне з життям.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

13 вересня штаб зафіксував всього 12 порушень "тиші" з боку російських найманців.

Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Читайте такожЗагиблий та троє поранених: Україна зазнала втрат на ДонбасіНеподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли наших позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

В напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок, 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.

Новини з фронту

Автор: Яна Ставська