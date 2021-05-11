Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

З початку цієї доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

Читайте такожРосійські бойовики, що воювали на Донбасі, візьмуть участь у виборах від "Єдиної Росії"Як зазначається, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети. Крім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. "Продовжуються випадки перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ. 9 травня в пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине озброєні найманці наказали патрулю місії залишити цей район. Здійснюючи моніторинг за допомогою БПЛА, місія ОБСЄ зафіксувала випадки глушіння сигналу GPS в районах 18 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати випадки порушень Мінських домовленостей збройними формуваннями на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та оперативно інформувати СММ ОБСЄ.

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Автор: Леся Лещенко