З початку поточної доби, 12 червня, окупанти п'ять разів порушили перемир'я на лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях.
Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС у Facebook.
Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.
«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК», - наголошується у повідомленні.
Обстріли на Донбасі: детальніше
Читайте такожСтало відомо ім'я загиблого учора на Донбасі українського бійцяТак, порушення режиму припинення вогню зафіксовані:
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік від Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.
Запуск безпілотника
На півночі Луганської області в суботу зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3м» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був пригнічений засобами РЕБ.
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