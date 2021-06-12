Бойових втрат серед військових Збройних сил немає.

З початку поточної доби, 12 червня, окупанти п'ять разів порушили перемир'я на лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС у Facebook.

Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК», - наголошується у повідомленні.

Обстріли на Донбасі: детальніше

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поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік від Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

Запуск безпілотника

На півночі Луганської області в суботу зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3м» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був пригнічений засобами РЕБ.

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Автор: Катерина Шварц