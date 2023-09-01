Необхідно розуміти, що Україні вигідніше.

Коли йдеться про можливе вбивство президента Російської Федерації Володимира Путіна треба керуватися не емоціями, а аналізом наслідків таких кроків.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ТСН, відповідаючи на запитання чи зв’язані в нього руки як керівника української спецслужби якимись неписаними домовленностям в питанні вбивства Путіна.

Він зазначив, що, розуміючи наслідки від такого кроку, "не руки мої хтось тримає зв’язаними, а мозок". "Треба думати над всіма кроками, над тим, що нам вигідніше – вбити його чи дозволити йому до кінця "добити" Російську Федерацію, що буде якщо спроба виявиться не вдалою, які наслідки це за собою покличе", - зазначив Буданов.

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Ліквідація Путіна

Як повідомляв УНІАН, у травні екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що Захід може дозволити ліквідувати президента РФ Володимира Путіна лише у разі застосування ядерної зброї.

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зазначив, що транзит влади можливий в будь-якій країні, навіть такій людожерській як Росія, тому що люди смертні. Він зазначив, що Путін сам владу не віддасть. При цьому додав, що в будь-якій диктатурі найчастіше влаштовують переворот.

Екс-співробітник КДБ сказав, що найімовірніша річ, яка може статися в такій ситуації: його вб'ють саме його охоронці. За його словами, це можуть зробити директор Федеральної служби охорони (ФСО) Дмитро Кочнєв або представник президентської охорони Олексій Рубіжний. Вони постійно знаходяться в контакті з Путіним і забезпечують його безпеку. Жирнов також сказав, що Путіна може знищити патріарх Кирило, духівник Путіна митрополит Тихон Шелкунов або Аліна Кабаєва.

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