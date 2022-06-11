Зокрема це житло українців, освітні заклади та інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський розповів про пріоритетні напрямки у відбудові України.

Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою провідних університетів Великої Британії.

Говорячи про пріоритетність у відбудові України, Зеленський наголосив: "Перш за все, треба відновити нашу територіальну цілісність... Тому що будувати нашу країну хочеться на нашій території. І не на частково нашій території, а на нашій державній території".

Він підкреслив, що необхідно відновити зруйноване житло українців.

"Буде дуже багато архітектурних проектів. І буде відбудова і домівок для звичайних людей", - сказав президент.

Паралельно, додав він, крок за кроком починається відбудова навчальних закладів.

"Щоб 1 вересня у дітей була можливість піти до школи, в дитячий садок піти. У студентства - піти в університети. Тому друга черга - це саме освітні заклади", - зазначив глава держави.

Третя черга, додав він, відбудова по якій вже починається, - це інфраструктура. Зокрема це дороги, мости та критична інфраструктура.

Нагадаємо, Зеленський заявив про історичний крок, який може зробити Євросоюз.

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