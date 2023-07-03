У ISW констатували, що Путін стоїть перед вибором: або стати на бік Міноборони, щоб захистити свою ослаблену репутацію, або зберегти підтримку серед провоєнних воєнкорів.

Міноборони РФ намагається зміцнити контроль над російським інформаційним простором, підриваючи діяльність обраних воєнкорів, які не підтвердили поширеного Міноборони твердження про розгром ЗСУ на лівобережжі Херсонської області 1 липня.

Про це йдеться у свіжому звіті інституту з вивчення війни (ISW). В Інституті зазначили, що Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили український десант біля Антонівського мосту і з розмахом святкували цю подію. Однак деякі російські воєнкори, всупереч повідомленням Міноборони, зазначили, що бойові дії ще тривають і українські сили зберігають позиції в районі Антонівського мосту станом на 2 липня.

У свою чергу Міноборони звинуватило цих воєнкорів у поширенні брехні про ситуацію навколо Антонівського мосту та сприянні українським "психологічним операціям".

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Російські воєнкори, що суперечать доповіді Міноборони, у відповідь звинуватили Генштаб РФ в атаці на їхню спільноту. Як зазначили в ISW, серед воєнкорів, які потрапили в немилість до Міноборони, є і ті, які безпосередньо взаємодіють з президентом РФ Володимиром Путіним, і цілком ймовірно, що Міноборони прагне піддати їх цензурі, побоюючись, що вони можуть викрити Путіну військові невдачі в Україні.

"Конфлікт Міноборони РФ з воєнкорами через тривіальну бойову операцію може свідчити про те, що російське військове командування не думає, що у нього є які-небудь інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну на тлі триваючого українського контрнаступу", - вважають аналітики.

На думку одного з російських воєнкорів, військові чиновники стурбовані тим, що висвітлення війни ставить під загрозу офіційну позицію.

У ISW раніше повідомляли, що Міноборони РФ перебільшило свої перемоги на сході Херсонської області для відновлення репутації групи військ "Дніпро" і Південного військового округу. "Міноборони Росії постійно перебільшує українські втрати з самого початку повномасштабного вторгнення і не впевнене, що такі заїжджені наративи компенсують відсутність будь-якого прогресу Росії на полі бою, оскільки українські сили продовжують обмежене, але неухильне просування на схід і південь України", - вважають аналітики.

"Спроба Міноборони РФ перебільшити перемогу біля Антонівського мосту та його зусилля щодо обмеження суперечливої інформації, призвели до зворотних результатів. Російські воєнкори почали звинувачувати військове командування країни в тому, що воно не забезпечило російських військових на східному березі Херсонської області катерами та іншим спорядженням, і в цілому звинуватили Міноборони в тому, що воно бреше про ситуацію на передовій у своїх корисливих цілях", - пояснили ситуацію в Інституті.

В ISW констатували, що Путін стоїть перед вибором: або стати на бік Міноборони, щоб захистити свою ослаблену репутацію, або зберегти підтримку серед провоєнних ультранаціоналістичних воєнкорів.

Аналітики зазначили, що зважаючи на виниклу ситуацію Путіну потрібно буде заборонити воєнкорам критикувати Міноборони, якщо він хоче відновити і зміцнити довіру до нього, але його невдачі, боротьба і явна повсюдна нечесність можуть зробити це завдання нездійсненним. Таким чином, Путін може замість цього вирішити продовжувати умиротворяти співтовариство воєнкорів і звинувачувати Міноборони у військових невдачах в Україні, що набагато простіше. "Такий курс дій може дозволити Путіну зберегти підтримку війни серед російського ультранаціоналістичного табору за рахунок Міноборони. Але це також пов'язане з ризиком для Путіна: триваючий підрив довіри до Міноборони може дозволити іншим амбітним російським фігурам просувати свої інтереси за його рахунок, як це намагався зробити Пригожин", - підсумували аналітики.

Міноборони РФ

Авторитет Міноборони РФ втрачає вже давно, особливо помітно це стао після низки невдач на війні проти України. Його вже давно критикують за неправильність дій, а після військового бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина позиції мінстра оборони РФ Шойгу і зовсім посипалися.

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