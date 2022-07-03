Гаррі Табах впевнений, що Білий дім не дає достатньо потрібної зброї

Затягування постачання зброї від Вашингтона є зрадою. Україні, щоб переломити хід війни, потрібні лише 50-60 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це заявив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах в ефірі телемарафону.

"Це зрада, що ми не даємо достатньо потрібної зброї Україні. Моя країна може, я впевнений. У нас HIMARS всіх конфігурацій більше двох тисяч. А Україні потрібно 50-60, щоб переломити хід війни. І все це стоїть в наших ангарах в Європі як резерв, але ніхто не поспішає їх передавати", – обурився американський військовий.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 червня стало відомо, що США навчать ще 50 бійців Збройних сил України системи HIMARS найближчим часом.

Крім того, президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони. Зокрема, цей пакет буде містить системи ППО; РЗСО HIMARS і снаряди до них; додаткову артилерію та амуніцію.

За його словами, США вже надали Україні військову допомогу на 7 мільярдів доларів, відколи він став президентом країни й планує продовжити підтримку.

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