Туреччина висловила готовність брати участь у домовленостях.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш пропонує послабити санкції проти Росії, якщо вона відкриє Україні експорт зерна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на дипломатів.

Гуттеріш наразі веде перемовини з Росією, Туреччиною й іншими країнами, щоб відкрити експорт українських продуктів харчування на світові ринки і запобігти глобальному дефіциту продовольства.

Дипломати вважають, що Росія зараз не веде серйозних переговорів. За їхніми словами, Туреччина висловила готовність брати участь у домовленостях, в тому числі шляхом розмінування моря й управління судноплавством.

В обмін на деблокаду зернових Гуттеріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій.

Представники Росії та України при ООН відмовилися від коментарів.

Наразі Радбез ООН не може ухвалити резолюцію, що зобов’язуватиме Росію відкрити українські морські порти, оскільки представники РФ, найймовірніше, цю резолюцію заветують.

Тому країни, які залежать від українського зерна, будуть тиснути на Москву, щоб дозволити хоча б обмежені поставки продукції у супроводі суден під прапорами міжнародних організацій або нейтральної чи дружньої до Росії країни.

За оцінками України, з моменту широкомасштабного вторгнення Росією було вкрадено і вивезено не менш як 400 тисяч т зерна.

Раніше українська розвідка заявляла, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: