Супротивники відчувають небезпеку від українців, які відмовилися брати російські паспорти, зазначив чиновник.

У Криму так звана "влада" вирішила запровадити "спеціальний режим" перетину пунктів пропуску, оскільки намагається повністю заблокувати півострів для людей, які не є громадянами РФ.

Такою думкою в ефірі телемарафону поділився мер Мелітополя Іван Федоров. "РФ вважає, що Крим вже на 100% їхня територія, а ті території, які захопили після 24 лютого вони нібито і вважають своїми, але розуміють, що вони їх втратять. То ж вони хочуть зробити повний вакуум всередині РФ. Ми всі розуміємо, що паспортизація ворога на території Херсонської та Запорізької області провалилася", - сказав Федоров.

Посадовець також додав, що окупанти відчувають небезпеку від українців, які відмовилися брати паспорти, і намагаються якомога сильніше обмежити їх від "російських територій". "Так як ворог вважає Крим своєю територією, тому вони і закривають на додаткову фільтрацію пункти пропуску і в Армянську, і на Чонгарі, і в Перекопі. То ж ворог намагається повністю заблокувати (Крим, - Ред.) для не громадян РФ", - пояснив Федоров.

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Також він поділився, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької області російська влада напередодні "виборів" президента РФ планує посилити "паспортизацію" населення.

"Ми бачимо, що підготовка дійсно ведеться. Вона ведеться не так, як це було напередодні фейкового референдуму чи фейкових виборів у місцеві ради. Чому відрізняється? Тому що ті вибори були провалені. Зараз центральна влада РФ поставила собі мету: якщо ці вибори будуть провалені - повністю буде обмежене фінансування та підтримка цього регіону", - сказав Федоров.

Він також розповів, як РФ планує збільшити явку на "вибори" на цих територіях: "По-перше, вони будуть проходити 2-3 дні. Крім того, що цікаво, голосувати можна буде не лише з паспортами РФ, а навіть з паспортом України чи Білорусі - будь-яким паспортом".

Федоров також зазначив, що РФ не має достатньої кількості агітаторів та спостерігачів на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Тому вони зараз активно завозять їх туди з території Росії.

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Через безсилля росіяни перетворюють захоплені території на "концтабори". Зокрема, загарбники активно завозять мешканців РФ із депресивних регіонів та людей з Центральної Азії на тимчасово окуповані українські території.

Також УНІАН повідомляв, що РФ може заборонити голосувати росіянам, що мешкають за кордоном. Так, у консульствах РФ на території низки "недружніх держав" не організовуватимуть дільниці для голосування на виборах президента країни.

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26 січня стало відомо, що так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов наказав на півострові запровадити "особливий режим" перетину адмінкордону із захопленою частиною Херсонської області.

Радник мера поки ще підконтрольного росіянам Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що для людей на практиці це означає перевірки та проведення фільтрації. На його думку, на півострові твердження "Росія тут назавжди" заграло херсонською "тривожністю".

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