Художник Давид Чичкан загинув на війні

У віці 39 років загинув український художник, військовий Давид Чичкан.

На Запорізькому напрямку 9 серпня загинув український художник, військовий Давид Чичкан. Під час відбиття російського штурму він отримав важкі поранення. Про це повідомили його побратими.

"На Запорізькому напрямку, відбиваючи атаку ворога, загинув Давид Чичкан", - також написав у Facebook журналіст і військовий Максим Буткевич.

Побратими додали, що Давид Чичкан брав участь у відбитті ворожого штурму 8 серпня. Був поранений. А наступного серця його серце зупинилося.

"Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості", - йдеться у повідомленні.

Також побратими додали, що Давид створював навколо себе унікальну атмосферу, "швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням".

Додамо, що Давид Чичкан – син художника Іллі Чичкана. Народився 1986 року в Києві. Як художник працював у таких жанрах: графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст. Вважав себе анархо-синдикалістом.

Як писав УНІАН, 7 серпня на війні загинула працівниця Чернігівського обласного художнього музею, бойова медикиня Третьої штурмової бригади Марина Гриценко з позивним "Мері". Вона загинула після влучання ворожого дрону.

Також через удар російського безпілотника загинув британець, який добровільно пішов воювати в Україну, - 35-річний Алан Вільямс із Мортона. Він прибув до України 7 травня.

