Режисер зазначив, що не справедливо, коли одні "тягнуть лямку" на фронті, а інші в цей час "тусять по кав’ярнях".

В Україні має бути визначено термін служби для мобілізованих в армію. Про це сказав український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю на Армія TV.

"Щоб людина могла відслужити і після цього офіційно звільнитися і ніхто не буде мати до неї претензій. І на її місце приходить інший, який на 3 роки ставить життя на паузу – каже родині, на роботі, що на 3 роки йде служити", - зазначив Сенцов.

При цьому він наголосив, що дуже важливо, щоб військовий мав відпустки, щоб не втратити сімейні зв’язки. "Багато розлучень через те, що люди живуть окремо три роки", - сказав Сенцов. Він додав, що також за мобілізованим має бути збережене робоче чи він повинен мати можливість розпочати свій бізнес.

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Режисер наголосив, що люди втомлюються на фронті психологічно і фізично. "Всі кажуть, що якщо ти вже 3 роки воював і був напередку, брав участь в штурмах і вижив, то ти просто щасливчик. Якщо є руки, ноги, то також пощастило", - зазначив він. За його словами, коли люди не бачать кінця своєї служби, тоді і виникає СЗЧ. Він сказав, що розмови про те, що немає мобілізаційного ресурсу не відповідають дійсності. "Я тільки приїхав і виходжу в Києві на вулицю і бачу, що мобілізаційного ресурсу багато. Люди є і треба їх залучати в армію, готувати", - висловив переконання Сенцов.

Він наголосив, що служити повинен кожен. При цьому підкреслив, що в разі ухвалення рішення, яким буде визначено термін мобілізації, то не всі підуть з армії. За його словами, зустріти в армії людину, яка служить з 2014 року доволі складно, бо багато втрат, також люди звільнялися, потім знову повернулися, коли було повномасштабне вторгнення РФ. "Якщо в людей буде можливісмть, то вони в будь-який момент можуть повернутися в армію. А визначення терміну служби у війську буде стимулюючим фактором для мобілізації", - наголосив Сенцов.

Режисер наголосив, що в армію треба "вливати нову кров" і передавати новачкам досвід. За його словами, всі чоловіки повинні служити, а бронювання повинно бути для тих, хто працює на об’єктах критичної інфраструктури, а не для тих, хто "порєшал" за себе і своє підприємство.

"Це не вихід, що одні тягнуть лямку, а інші на економічному фронті тусять по кав’ярнях. Це не справедливо", - наголосив Сенцов.

Крім того, Сенцов підкреслив, що зараз ніхто не може сказати, скільки ще триватиме війна. "Треба готуватися до найгіршого сценарію, що буде довга важка кровопролитна війна. Якщо до нього готовий, і робиш максимум, то якщо цього не відбулося, тоді будь-який інший сценарій буде нам тільки в плюс", - пояснив Сенцов.

Демобілізація в Україні

Народний депутат, член комітету Верховної Радиз питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що у нинішніх умовах вимагати внесення законопроєкту про демобілізацію зі встановленням термінів служби в армії - це ще один крок до втрати державності.

Він нагадав, що Рада ще у квітні рекомендувала Кабміну розробити і внести на розгляд законопроєкт про демобілізацію з визначенням чітких термінів служби, однак, його досі немає.

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