Капустіну росіяни вірили: Луценко розповів, чому командир РДК воював за Україну

Луценко додав, що буквально пару тижнів тому Дениса спитали про його мотивацію воювати за Україну.

Командиру і засновнику "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денису Капустіну дуже результативно вдавалося "перепрограмовувати" полонених росіян, і вони переходили воювати на бік України.

Про це розповів командир підрозділів операторів безпілотників, засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко, коментуючи новину про загибель Капустіна.

"Денис WhiteRex, командир Російського добровольчого корпусу, на щиті. Велика втрата для нас",- написав Луценко.

Відео дня

Він розповів, що засновнику РДК успішно вдавалося переконувати росіян, що РФ слабка, бо за нею у цій війні немає правди, а за Україною є.

"Денис на практиці реалізовував цю моральну перевагу. Йому росіяни вірили і йшли", - констатував військовий.

Луценко додав, що буквально пару тижнів тому Дениса спитали про його мотивацію воювати з Україну. Він відповів, що - ціною свого життя спокутувати зло, котре його співвітчизники завдали Україні.

"... як Денис сказав, так він і зробив. Вічна пам`ять", - написав Луценко.

Загибель Дениса Капустіна на війні

Сьогодні зранку стало відомо про загиель засновника і командира РДК на Запорізькому напрямку. Згідно повідомлення РДК, захисник України загинув під час виконання завдання внаслідок прильоту ворожого FPV-дрона.

Капустіну був 41 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: