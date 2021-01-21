Омбудсмен зауважила, що кількість громадян, яких планують передати на підконтрольну Україні територію, постійно змінюється.

Підтверджено два маршрути, за якими може відбутися процес передачі на підконтрольну уряду України територію незаконно ув’язнених громадян, яких підконтрольні РФ бойовики утримують на окупованій частині Донбасу.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Денісова зазначила, що інформація, яка стосується односторонньої передачі громадян постійно змінюється.

"Наразі дійсно підтверджено два маршрути, за якими може відбутися процес передачі, - через КПВВ "Майорське" та за маршрутом Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ. Однак кількість громадян, яку планують передати на підконтрольну Україні територію, постійно змінюється. Крім того, на цю годину місце перебування наших співгромадян невідоме", - наголосила омбудсмен.

Новій обмін утримуваними особами

16 січня низка російських ЗМІ розповсюдила новину, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва «ЛДНР» про намір передати частину утримуваних осіб за посередництва Медведчука як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Водночас в МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

20 січня Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб.

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Автор: Тетяна Поляковська