Вони мають повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування у Росії.

Окупаційна влада в Донецькій області отримала вказівки від російських кураторів про повернення людей, які перед повномасштабною війною виїхали до Росії.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до Російської Федерації.

"Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території Росії", - сказано в повідомленні.

Як писав УНІАН, 18 лютого ватажки "ЛДНР" під приводом нібито загострення безпекової ситуації з боку Збройних сил України оголосили про так звану евакуацію місцевого населення, в першу чергу жінок і дітей, до Росії. Для цього організували їхнє вивезення автобусами.

Після початку повномасштабного вторгнення також фіксували інциденти, коли російські окупанти перешкоджали евакуації громадян з захоплених територій та місць, де тривають бої, в Україну. Натомість їх примусово перевозили в "ЛДНР", Крим та Росію.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що українських дітей, які вивезені на територію так званих "ДНР", "ЛНР" та в Росію, планують роздавати російським родинам. Влада РФ вже працює над спрощенням процесу усиновлення.

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