Максим Жорін з ССО "Азов" поділився двома унікальними історіями. Перша присвячена поведінці російських окупантів під час відступу, а друга — українському дідусеві, який дуже допоміг нашим захисникам.
Свої розповіді Жорін повідав у ролику, опублікованому в його особистому Telegram-каналі.
"Наш підрозділ зараз намагається наступати і просуватися вперед в Запорізькій області, і під час цього нам, безумовно, іноді доводиться штурмувати позиції рашистів, вибивати їх звідти і займати більш вигідні позиції для нас. Так от хотів вам розповісти пару прикольних історій, як мені здається, які є дуже символічними зараз", — повідомив Жорін.
Перша оповідь присвячена штурму українських бійців у Запорізькій області. Коли наші воїни атакували на одному з напрямків, то росіяни почали відступати. А тікаючи, вони кричали своє улюблене гасло "ахмат — сила".
Друга історія з Харківщини, де українські захисники вели битви в одному з населених пунктів. У них майже закінчилися будь-які протитанкові засоби, а треба було знищувати броньовану техніку.
В цей час з підвалу свого будинку виліз дідусь. Він запитав бійців, чи не потрібні їм РПГ. Солдати спустилися в підвал і побачили там склад російського протитанкового озброєння.
Весь цей час літній чоловік збирав його по окрузі, щоб при можливості віддати українським захисникам. Завдяки дідусеві бійці отримали зброю і продовжили відпрацьовувати по ворожій техніці.
Нагадаємо, це далеко не перші дивовижні історії з фронту. Наприкінці березня стало відомо, що дідусь вкрав у окупантів вантажівку з боєприпасами і привіз бійцям ЗСУ. А на початку квітня на Київщині жінка віддала українським бійцям ящик з патронами. Вона забрала його у рашистів і сховала в кролячій клітці.
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