На Донеччині наразі залишається 350 тисяч осіб, серед небажаючих евакуюватися з області дві категорії людей – ті, хто не може, і ті, хто не хоче.

До деяких мешканців, які не хочуть евакуюватися з Донецької області, виникають певні питання та уважний погляд з боку правоохоронців.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону 20 липня.

За його словами, темпи евакуації цивільного населення на Донеччині залежать перш за все від бажання самих людей, тому що всі заходи з боку влади для цього проводяться. Наразі існує дві категорії людей, які не евакуйовуються з області – ті, хто не може, і ті, хто не хоче. Саме серед тих мешканців, що не хочуть евакуюватися, деякі люди викликають певні питання.

"Скажу відверто, є питання та уважний погляд з боку правоохоронців до цих людей. Необхідно завжди пам’ятати, що ті корегування, ті обстріли які йдуть, в більшості своїй - вони робляться серед тих, хто знаходиться в середині області. Це не те питання, яке обговорюється на загал, але я також ним займаюсь щоденно, разом з правоохоронними органами",- акцентував Кириленко.

Він додав, що евакуація на Донеччині проводиться щоденно і питання лише в одному – бажанні самих людей.

"Транспорт, маршрути, логістичні центри, які надають інформаційну допомогу - куди люди будуть евакуюватися. Все це надається обласною військовою адміністрацією, військовими адміністраціями на містах і очільниками міст, де не введені військові адміністрації",- пояснив Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, щодо більш наполегливих заходів евакуації для порятунку здоров’я і життя населення напередодні зими та опалювального сезону, враховуючи напівзруйновані домівки і проблеми з газопостачанням.

"Це був наказ командувача і моє розпорядження, як начальника військової адміністрації. Але примусових заходів немає – це порушення всіх прав, силоміць ми не можемо евакуйовувати",- підкреслив Кириленко.

Голова Донецької ОВА поінформував, що на Донеччині наразі залишається 350 тисяч мешканців.

"Це менша кількість, з урахуванням того, що це найбільш щільно населена область. Також, враховуючи тих хто повертався, коли обстріли вщухали, зокрема це стосується Краматорська і Слов’янська",- сказав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня голова Донецької ОВА доручив евакуювати якнайбільше жителів області до 1 жовтня. Оскільки через відсутність газопостачання та руйнування електромережі життя на Донеччині буде максимально складним протягом осінньо-зимового періоду.

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